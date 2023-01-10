Однако Вооруженные силы Украины работают на максимальное истощение противника, чтобы даже минимальные успехи оказались поражением для врага. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый

Внимание Продолжаются ожесточенные бои за Соледар недалеко от Бахмута: расположение города на карте

Так, за сутки русские воины 86 раз ударили по Соледару разными типами артиллерии.

Там очень сложная ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе,

– отметил Сергей Череватый.

Актуально о ситуации в Соледаре

9 января россияне начали активно штурмовать Соледар, туда перенаправили большое количество штурмовых групп, сформированных в основном из резервов вагнеровцев.

Соледар расположен в 10 километрах севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей целью России.

Однако аналитики ISW убеждены, что даже захват Соледара не поможет россиянам захватить Бахмут.

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