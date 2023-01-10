Однак, Збройні сили України працюють на максимальне виснаження противника, щоб навіть мінімальні успіхи виявились поразкою для ворога. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий

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Так, за добу російські вояки 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії.

Там дуже складна ситуація, найскладніша на Східному фронті. Саме оборонці Соледара зараз роблять усе можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його наступальний потенціал. Щоб навіть якісь тактичні успіхи вели до великої піррової перемоги,

– зазначив Сергій Череватий.

Актуально про ситуацію в Соледарі

9 січня росіяни почали активно штурмувати Соледар, туди перенаправили велику кількість штурмових груп, сформованих в основному з резервів вагнерівців.

Соледар розташований за 10 кілометрів на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою метою Росії.

Однак, аналітики ISW переконані, що навіть захоплення Соледару не допоможе росіянам захопити Бахмут.

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