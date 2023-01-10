Наприкінці грудня 2022 року радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що Росія кинула основні сили на ділянку між Бахмутом і Соледаром. На карті Бахмут і Соледар розділяють всього 20 кілометрів.

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Під Соледаром точаться кровопролитні бої

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський інформував, що росіяни намагалися захопити Бахмут і Соледар до 26 грудня. Але ЗСУ зірвали ці плани.

Соледар значно менше місто, аніж Бахмут – його площа всього 12 кілометрів квадратних. Соледар розташовується на північний схід від Бахмута. Через те, що Соледар менший за площею, відповідно його й складніше обороняти.

Показуємо Соледар на карті

Яка ситуація під Бахмутом

Аналітики з Інституту вивчення війни заявляли, що невдачі під Бахмутом добряче виснажили ворога. Тож він почав перекидати свої війська у район Соледара. Відомо, що темпи наступу росіян під Бахмутом почали падати, зокрема й через дефіцит боєприпасів.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий інформував, що під Соледаром йдуть запеклі бої. Наразі місто перебуває під контролем України.

Тактика окупантів не змінилась. Вони масовано кидають у бій багато особового складу. Відтак у загарбників вийшло дещо просунутись.

Крім того, аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що навіть ймовірне просування росіян у Соледарі не передбачає оточення Бахмута.

Експерти кажуть, що для того, аби ефективно перерізати українські наземні лінії зв'язку у Бахмуті, російські війська мали б встановити контроль над трасою Сіверськ – Бахмут і Слов'янськ – Бахмут.

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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія намагається захопити Соледар, адже ніде не має успіху. За його словами, Соледар має для ЗСУ вкрай важливе значення.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан заявляв: якщо окупанти зможуть зайняти Соледар, то ситуація стане досить неприємною. Тоді Бахмут, як він вважає, опиниться фактично в напівоточенні. А при подальшому просуванні окупанти можуть вийти на трасу, яка веде до Слов'янська.

Володимир Зеленський інформував: Україна перекинула додаткові сили під Бахмут і Соледар. 9 січня повідомлялося, що ворог здійснив черговий штурм Соледара, але зазнав невдачі та відступив.

У Міноборони розповіли, що після невдалої спроби захопити Соледар та відступу, російські сили провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику і розпочали потужний штурм.