Там відбувається справжня "кривава м'ясорубка". Про це повідомив радник Офісу Президента Олексій Арестович у програмі Марка Фейгіна, передає 24 канал.

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Попри те, що обстановка там вкрай важка, ситуація стабільно контрольована нашими захисниками. За словами Арестовича, під Бахмутом Сили оборони України мають певні успіхи, які на різних ділянках посувають сили противника. Але основні сили ворог кинув не так на Бахмут, як на ділянку між Бахмутом і Соледаром.

Там вони зараз зосереджують сили. Безпосередньо на Бахмутському напрямку вони злегка відкотили і перегруповуються. Хоча бої щодня, але трохи менш інтенсивні. Це на Бахмутському. На Соледарському, як і раніше, серйозні,

– розповів він.

Де розташовані Бахмут і Соледар: карта

Варто додати, що і Бахмут, і Соледар перебувають під контролем України. Хоча Бахмут ворог намагається захопити вже 4 місяці, його плани руйнуються через рішучість та незламність наших захисників.

Днями Генштаб заявив, що росіяни змінили тактику: замість ротних чи батальйонних тактичних груп, ворог розбивається на групи до 20 людей. До того ж намагаються наблизитися до передових позицій ЗСУ, аби вступити в ближній бій. Водночас вони продовжують зазнавати втрат та відступають.

Що кажуть експерти про ситуацію під Бахмутом