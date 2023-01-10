Таких висновків дійшли фахівці Інституту вивчення війни ISW в актуальному звіті. Наголошують, що це виключно висновки щодо поширеної російськими ЗМІ інформації.

Увага Головне оперативне завдання, – розвідка Британії проаналізувала шанси Росії взяти Соледар

Так, у ВПК "Вагнер" хизуються, що упродовж останніх кількох днів захопили територію у межах Соледара. Російські пропагандистські ЗМІ звісно ж трактують ці "успіхи", як ознаки того, що найманці можуть незабаром оточити Бахмут.

Сам Пригожин 9 січня заявив, що виключно підрозділи ПВК "Вагнер" займають позиції в Соледарі та зазначив, що наразі найманці ведуть "запеклі бої за будівлю міської адміністрації".

"Жадання до влади" Пригожина

Пригожин завжди прагнув до визнання та влади. Тому, те, що він намагається використати цю ситуацію собі на користь – не дивно. Путінський кухар вперто намагається нарощувати свою могутність в Росії. І попри те, що аналітики спершу говорили, що він нова загроза авторитету Путіна – це не так.

Путіну вигідно мати такий "рупор" у вигляді Пригожина, саме з його дозволу Пригожин критикує російських політиків. Однак, як тільки бізнесмен перестане бути вигідним диктатору, – його замінять.

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