Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он особо отметил наших защитников на востоке.

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По его словам, сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им врет. Что нет никакой "спецоперации", а это обычная захватническая война, на которой погибли тысячи россиян.

Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом. В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался бешеным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления,

– написал Резников.

Он добавил, что ежедневно увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте.

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