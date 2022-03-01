Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков. Він особливо відзначив наших захисників на сході.

До теми Резніков заговорив про "харківський трибунал" для путінської влади

За його словами, сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої «спецоперації», а це звичайна загарбницька війна, на якій загинули тисячі росіян.

Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною. У ці дні українці демонструють росіянам, чим відрізняються вільні люди від рабів, громадяни від поневолених тираном. Ті, хто роками захоплювався оскаженілим маніяком, тепер приречені на десятиліття спокути,

– написав Резніков.

Він додав, що щодня збільшуються поставки зброї та всього необхідного з Європи. До знищення армії окупантів долучилась міжнародна ІТ-спільнота. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!