Защитники на передовой прочитали стихи Шевченко: трогательное видео

Украинские защитники на передовой в честь 206-летия со дня рождения выдающегося писателя Тараса Шевченко решили прочитать строки из его известных поэм.

К созданию видео присоединилось 9 человек, сообщает ЦЕНЗОР.нет. Читайте также Тарас Шевченко: Кобзарь, о котором не говорили в школе Зачитали строки из таких известных произведений Кобзаря: "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

"Катерина"

"Кавказ"

"Заповіт"

"Думи мої, думи"

"Минають дні, минають ночі" Защитники на передовой читают стихи Шевченко: смотрите видео Декламировали стихи "І мертвим, і живим, і ненародженим..." также бойцы 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода. Видео опубликовали на своей странице в Фейсбук.