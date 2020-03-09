Защитники на передовой прочитали стихи Шевченко: трогательное видео
Украинские защитники на передовой в честь 206-летия со дня рождения выдающегося писателя Тараса Шевченко решили прочитать строки из его известных поэм.
К созданию видео присоединилось 9 человек, сообщает ЦЕНЗОР.нет.
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Зачитали строки из таких известных произведений Кобзаря:
- "І мертвим, і живим, і ненародженим..."
- "Катерина"
- "Кавказ"
- "Заповіт"
- "Думи мої, думи"
- "Минають дні, минають ночі"
Защитники на передовой читают стихи Шевченко: смотрите видео
Декламировали стихи "І мертвим, і живим, і ненародженим..." также бойцы 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода. Видео опубликовали на своей странице в Фейсбук.
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