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      Защитники на передовой прочитали стихи Шевченко: трогательное видео

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      Украинские защитники на передовой в честь 206-летия со дня рождения выдающегося писателя Тараса Шевченко решили прочитать строки из его известных поэм.

      К созданию видео присоединилось 9 человек, сообщает ЦЕНЗОР.нет.

      Читайте также Тарас Шевченко: Кобзарь, о котором не говорили в школе

      Зачитали строки из таких известных произведений Кобзаря:

      • "І мертвим, і живим, і ненародженим..."
      • "Катерина"
      • "Кавказ"
      • "Заповіт"
      • "Думи мої, думи"
      • "Минають дні, минають ночі"

      Защитники на передовой читают стихи Шевченко: смотрите видео

      Декламировали стихи "І мертвим, і живим, і ненародженим..." также бойцы 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода. Видео опубликовали на своей странице в Фейсбук.

       

      Экономика России резко упала из-за обвала цен на нефть
      9 марта
      Автор: Татьяна Пасичник, Владислав Соловьев
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Тарас Шевченко Украина – Россия
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