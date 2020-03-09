Захисники на передовій прочитали вірші Шевченка: зворушливе відео

Українські захисники на передовій на честь 206-ї річниці від дня народження видатного письменника Тараса Шевченка вирішили прочитати рядки з його відомих поем.

До створення відео долучилось 9 людей, повідомляє ЦЕНЗОР.нет. Читайте також Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі Зачитали рядки з таких відомих творів Кобзаря: "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

"Катерина"

"Кавказ"

"Заповіт"

"Думи мої, думи"

"Минають дні, минають ночі" Захисники на передовій читають вірші Шевченка: дивіться відео Декламували вірш "І мертвим, і живим, і ненародженим..." також бійці 28-ї ОМБр Лицарів Зимового Походу. Відео опублікували на своїй сторінці у фейсбук.