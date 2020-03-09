Захисники на передовій прочитали вірші Шевченка: зворушливе відео
Українські захисники на передовій на честь 206-ї річниці від дня народження видатного письменника Тараса Шевченка вирішили прочитати рядки з його відомих поем.
До створення відео долучилось 9 людей, повідомляє ЦЕНЗОР.нет.
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Зачитали рядки з таких відомих творів Кобзаря:
- "І мертвим, і живим, і ненародженим..."
- "Катерина"
- "Кавказ"
- "Заповіт"
- "Думи мої, думи"
- "Минають дні, минають ночі"
Захисники на передовій читають вірші Шевченка: дивіться відео
Декламували вірш "І мертвим, і живим, і ненародженим..." також бійці 28-ї ОМБр Лицарів Зимового Походу. Відео опублікували на своїй сторінці у фейсбук.
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