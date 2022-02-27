О российских военных в городе написали 27 февраля на фейсбук-странице Купянского городского совета. Соответствующее сообщение появилось там около 8:47.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий​

Сообщение в фейсбуке мэрии Купянска

В сообщении указано, что городской глава якобы провел переговоры с российскими военными, которые уже зашли на территорию Купянска. Также утверждали, что они "перемещаются по городу в сопровождении сотрудников полиции".

Оккупанты цинично заявили, что их якобы "интересует исключительно общественный порядок". Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", – отметили в Купянском городском совете.

Важно! Источники 24 канала в Офисе Президента подтвердили, что Купянск намерены отбить у оккупантов.

Полиция освобождает город от захватчиков

Харьковские правоохранители отметили, что информация о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами, не соответствует действительности. "Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано ни одного факта измены присяге сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.

Наши полицейские участвуют в освобождении города от российских захватчиков. Еще раз обращаемся к солдатам России – сложите оружие, сдавайтесь. Только в таком случае мы гарантируем вам жизнь,

– подчеркнули украинские защитники.

Что происходит в Харькове​

С утра 27 февраля в Харькове продолжается ликвидация оккупантов. Бои идут в центре города и прилегающих территориях.

Российские военные покидают свою бронетехнику под открытым небом. Например, на улице Шевченко в Харькове.

Украинские защитники защищают город от захватчиков. Враг теряет на всех позициях технику и личный состав.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.