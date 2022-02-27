О российских военных в городе написали 27 февраля на фейсбук-странице Купянского городского совета. Соответствующее сообщение появилось там около 8:47.
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Сообщение в фейсбуке мэрии Купянска
В сообщении указано, что городской глава якобы провел переговоры с российскими военными, которые уже зашли на территорию Купянска. Также утверждали, что они "перемещаются по городу в сопровождении сотрудников полиции".
Оккупанты цинично заявили, что их якобы "интересует исключительно общественный порядок". Вооруженных сил Украины на территории нашей общины нет", – отметили в Купянском городском совете.
Полиция освобождает город от захватчиков
Харьковские правоохранители отметили, что информация о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами, не соответствует действительности. "Полиция Харьковщины, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24\7, не зафиксировано ни одного факта измены присяге сотрудниками полиции", – говорится в сообщении.
Наши полицейские участвуют в освобождении города от российских захватчиков. Еще раз обращаемся к солдатам России – сложите оружие, сдавайтесь. Только в таком случае мы гарантируем вам жизнь,
– подчеркнули украинские защитники.
Что происходит в Харькове
- С утра 27 февраля в Харькове продолжается ликвидация оккупантов. Бои идут в центре города и прилегающих территориях.
- Российские военные покидают свою бронетехнику под открытым небом. Например, на улице Шевченко в Харькове.
- Украинские защитники защищают город от захватчиков. Враг теряет на всех позициях технику и личный состав.
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