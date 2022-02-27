Про російських військових у місті написали 27 лютого на фейсбук-сторінці Куп'янської міської ради. Відповідний допис з'явився там близько 8:47.

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Повідомлення у фейсбуці мерії Куп'янська

У повідомленні вказано, що міський голова нібито провів перемовини з російськими військовими, які вже зайшли на територію Куп'янська. Також стверджували, що вони "переміщуються містом у супроводі працівників поліції".

Окупанти цинічно заявили, що їх нібито "цікавить виключно громадський порядок". Збройних сил України на території нашої громади немає", – зазначили у Куп'янській міській раді.

Важливо! Джерела 24 каналу в Офісі Президента підтвердили, що Куп'янськ мають намір відбити в окупантів.

Поліція звільняє місто від загарбників

Харківські правоохоронці наголосили, що інформація про те, що мер Куп'янська разом з поліцією ведуть перемовини з окупантами, не відповідає дійсності. "Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють 24\7, не зафіксовано жодного факту зради присязі співробітниками поліції", – мовиться у повідомленні.

Наші поліцейські беруть участь у звільненні міста від російських загарбників. Ще раз звертаємося до солдатів Росії – складіть зброю, здайтеся. Тільки у такому випадку ми гарантуємо вам життя,

– підкреслили українські захисники.

Що відбувається у Харкові​

Від ранку 27 лютого у Харкові триває ліквідація окупантів. Бої йдуть в центрі міста та прилеглих територіях.

Російські військові покидають свою бронетехніку просто неба. Наприклад, на вулиці Шевченка у Харкові.

Українські захисники захищають місто від загарбників. Ворог втрачає на всіх позиціях техніку та особовий склад.

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