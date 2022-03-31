Это территория, которая после взрыва реактора в 1986 году подверглась наибольшему загрязнению радиацией.

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Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук не удержалась и с черным юмором прокомментировала действия оккупантов.

Она сказала, что военнослужащие, рывшие окопы в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вполне заслуживают быть номинированы на Премию Дарвина в этом году.

Они добровольно получили такие радиационные дозы, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах. Это тот случай, когда враг внушает ужас из-за опилок у него в голове,

– написала Верещук.

Премия Дарвина – это виртуальная ежегодная премия, присуждаемая лицам, которые самым бессмысленным образом погибли или потеряли способность иметь детей, и, таким образом, лишились возможности внести свой вклад в генофонд человечества. Эту награду почти всегда присуждают посмертно.

Сегодня же, 31 марта, оккупанты решили покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич. Информацию подтвердили в "Энергоатоме". Информацию о намерении покинуть ЧАЭС захватчики озвучивали украинскому персоналу станции.

Впоследствии они двумя колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Информацию о том, что колонна из Чернобыля уже на территории Беларуси, подтвердили и местные СМИ.

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