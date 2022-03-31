Це територія, яка після вибуху реактора у 1986 році зазнала найбільшого забруднення радіацією.

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Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук не втрималась та з чорним гумором прокоментувала дії окупантів.

Вона сказала, що військовослужбовці, які рили окопи в лісі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, цілком заслуговують бути номіновані на Премію Дарвіна цьогоріч.

Вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах. Це той випадок, коли ворог вселяє жах через тирсу у нього в голові,

– написала Верещук.

Премія Дарвіна – це віртуальна щорічна премія, яку присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули або втратили здатність мати дітей, і, таким чином, позбулися можливості зробити свій внесок у генофонд людства. Цю нагороду майже завжди присуджують посмертно.

Сьогодні ж, 31 березня, окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Інформацію підтвердили в "Енергоатомі". Інформацію про намір покинути ЧАЕС загарбники озвучували українському персоналу станції.

Згодом вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Інформацію про те, що колона з Чорнобиля вже на території Білорусі, підтвердили й тамтешні ЗМІ.

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