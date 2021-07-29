Фактически, в словах Ильи Кивы очевидно просматривался призыв к государственному перевороту. Но, дело в том, что об этом вчера и сегодня вещал не только Кива, а фактически чуть ли не каждый спикер, которого показывали в прямом эфире на "Першому незалежному".

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Например, Любовь Тодоренко регулярно во время своего выступления на площадке напоминала о том, что прихожане РПЦвУ – терпеливые и мирные, но такое количество людей способно на многое. Но, в отличие от Ильи, Любовь не так раскручена и не настолько токсична, хотя хрен редьки не слаще.

По сути, каждый спикер вчера доносил в пространство именно этот нарратив – нас много, мы вас сметем.

Это еще одно доказательство, что РПЦвУ и ОПЗЖ использовали масштабность и массовость Крестного Хода, помимо всех прочих целей, упомянутых мною не только вчера, но и ранее, в том числе и для устрашения. Вот только если приглашенные в эфир спикеры были в своих угрозах максимально осторожны, Кива, привыкший, что ему многое сходит с рук, был крайне откровенен и однозначен.

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И вот, спикер РПЦвУ Николай Данилевич заявил, что ОПЗЖ не способны собрать под своими знаменами и половину того количества людей, что собрала вчера РПЦвУ и присваивать это достижении партии не стоит. К тому же, РПЦвУ не намерена устраивать переворотов.

Как же так получается? Горшки не успели спечься, а уже бьются? Или токсичность Кивы уже поперек горла всем и не исключено, что скоро его будут сливать, ибо толку не много, а проблем с каждым днем все больше и больше.

Ну, а что? Доктором наук стал, могут и к лику святых причислить, как мученика. У РПЦ опыт в этом богатый.