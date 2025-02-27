Глава Кремля должен понять, что Вашингтон не откажется от поддержки Украины, и она не сдастся. Когда Путин осознает это, как предположил 24 Канала генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес, он станет искать способ завершить войну.

Смотрите также Трамп готовит сюрприз для Путина: республиканец заинтриговал планами лидера США

Когда Путин сам захочет завершить войну

Американский генерал заявил, что Путин не остановит войну, пока не поймет, что США не отвратятся от поддержки Украины. Для российского диктатора не имеет значения количество погибших солдат или причиненный вред. Он будет продолжать войну, пока не увидит, что Украина сдается.

Обратите внимание! По состоянию на 27 февраля 2025 года российская армия потеряла 871 850 солдат убитыми и ранеными.

По словам Годжеса, Путин не признает огромные потери, и даже миллион погибших может не стать для него достаточной причиной для остановки боевых действий.

Его выживание зависит от того, чтобы быть в состоянии войны и хоть как-то создавать иллюзию, что Россия выиграет или собирается выиграть,

– заявил он.

Единственная надежда Путина состоит в том, чтобы США отвернулись от Украины, попытались заключить какое-либо соглашение и потом все завершилось. Однако, когда глава Кремля поймет, что этого не произойдет, он станет искать способ завершить войну.