Об этом рассказал эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев. Он также отметил, что Венгрия занимает достаточно странную позицию относительно членства Украины в ЕС и НАТО, и это всегда было проблемной сферой нашей внешней политики.

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Но сейчас у нас есть определенное окно возможностей – у нас есть шанс не отмалчиваться на тему проблем с Венгрией, мы можем сказать все, что думаем, отмечает Краев.

"Сейчас именно тот момент, когда мы можем этот бесконечный цикл обвинений, подозрений и недомолвок прервать. Надо просто быть более решительными, и мы видим, что наша власть действительно заняла такую позицию", – говорит Александр Краев.

И в этом у нас активно поддерживает Брюссель, ведь мы уже видели уведомление о том, что такая позиция Орбана может стоить Венгрии европейского финансирования,

– подчеркивает Краев.

Нас поддерживают союзники, уже истекло то время, когда Украина пыталась никого не обидеть, резюмирует Краев.

Скандальное заявление Венгрии

На мой взгляд, значительная часть внешней политики Венгрии основана на провокациях. Может, у них даже не было конкретной цели – они просто делают все, чтобы мы не отдыхали. Заставляют нас отвлекаться от более важных целей, чтобы заострять внимание на словесной перепалке.

Венгры довольно долго действовали в похожем стиле на уровне МИД, и Орбан проторил этот путь. Поэтому заявление спикера венгерского парламента полностью вписывается в контекст словесной перепалки.

Контекст скандала вокруг Ласло Кевера и его заявления в сторону Зеленского

Спикер парламента Венгрии цинично заявил о том, что, по его мнению, у президента Украины Владимира Зеленского – "психические проблемы". Аргументировал это тем, что мол Зеленский просит у мира о поддержке Украины. По мнению Кевера, он не вспоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в стране так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский.

Реакция ОП на неадекватное заявление спикера парламента Венгрии

С критикой Ласло Кевера выступил замруководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что "подобные обострения происходят в определенные периоды года".

Заместитель председателя ОП вспомнил неоднозначные страницы истории, которыми Будапешт точно гордиться не может. Сибига присоединил к посту статью из Википедии о Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны отряды СС и венгерские жандармы сожгли население села Корюковка Черниговской области.

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