Соответствующие выводы политик сделал якобы из-за того, что президент просит о поддержке. Соответствующее заявление венгерский политик сделал во время интервью Дню национального единства Венгрии.

Половина венгров, болгар и словаков до сих пор не считают Россию в первую очередь виновной в войне

Венгерский политик сделал циничное заявление о Зеленском

Спикер парламента Венгрии заявил, что якобы он не вспоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский. В частности, не только обращаясь к официальному Будапешту, но и к канцлеру Германии.

Обычно нуждающийся в помощи просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, и просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема,

– высказался Кевер.

Также политик объяснил, что якобы он:

ожидает проблем для украинских венгров после войны;

"нужно быть очень аккуратными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть свою страну.

Последние новости о позиции Венгрии: коротко

В конце мая Венгрию освободили от нефтяного эмбарго против России. Это произошло потому, что страна активно блокировала в ЕС применение ограничений по России.

Перед этим премьер страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия поддержит эмбарго на российскую нефть, однако только при определенных условиях. В частности, если из-под действия эмбарго будут исключены трубопроводы, а также Будапешт будет иметь гарантию на получение этой нефти даже в случае "несчастного случая" на трубопроводе.

Политолог Петр Олещук объяснял, что действия Венгрии по нефтяному эмбарго против России вредят не только Украине , но и другим государствам. Эксперт объяснял, что Европейский Союз, по всей видимости, ведется на шантаж Венгрии.

Стоит вспомнить, что советник премьера Орбана Жолт Байер цинично сравнил Украину с нацистской Германией . Он обвинил главу Украинского института книги Александру Коваль в том, что последняя якобы призывает отвергать якобы важную литературу.

Речь идет о переоценке роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве. В частности, Достоевского, Толстого или Булгакова. Чиновник заявил, что это как действия нацистов в отношении евреев. Он вроде бы уверен в правильности своих суждений.

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