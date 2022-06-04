Відповідні висновки політик зробив нібито через те, що президент України просить про підтримку. Відповідну заяву угорський політик зробив під час інтерв'ю до Дня національної єдності Угорщини.

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Угорський політик зробив цинічну заяву про Зеленського

Спікер парламенту Угорщини заявив, що нібито він не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський. Зокрема не тільки звертаючись до офіційного Будапешта, а й до канцлера Німеччини.

Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це чемно – звісно, наполегливо, та просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема,

– висловився Кевер.

Також політик пояснив, що нібито він:

очікує проблем для українських угорців після війни;

"потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити свою країну.

Останні новини щодо позиції Угорщини: коротко

Наприкінці травня Угорщину звільнили від нафтового ембарго проти Росії. Це трапилось тому, що країна активно блокувала в ЄС застосування обмежень щодо Росії.

Перед цим прем'єр країни Віктор Орбан заявив, що його Угорщина підтримає ембарго на російську нафту, проте тільки за певних умов. Зокрема, якщо з-під дії ембарго будуть виключені трубопроводи, а також якщо Будапешт матиме гарантію на отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

Політолог Петро Олещук пояснював, що дії Угорщини щодо нафтового ембарго проти Росії шкодять не лише Україні, а й іншим державам. Експерт пояснював, що Європейвський Союз, очевидно, ведеться на шантаж Угорщини.

Варто пригадати, що радник прем'єра Орбана Жолт Баєр цинічно порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Він звинуватив очільницю Українського інституту книги Олександру Коваль в тому, що остання нібито закликає відкидати нібито важливу літературу.

Мовиться про переоцінку ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі. Зокрема, Достоєвського, Толстого чи Булгакова. Чиновник заявив, що це наче дії нацистів щодо євреїв. Він нібито впевнений у правильності своїх суджень.

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