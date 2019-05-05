Застрелили заместителя начальника отделения полиции под Киевом

Неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко в ночь на 5 мая. Инцидент произошел в Барышевке под Киевом возле ресторана "Маэстро".

Правоохранитель находился в ресторане вне службы. Когда он вышел на террасу, в полицейского выстрелили и попали в шею. К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь, сообщили в полиции.

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Вероятно, в полицейского выстрелили, когда он выходил или садился в автомобиль Hyundai Tucson.

Полиция ввела в Киеве и области оперативный план "Сирена" и разыскивает причастных к преступлению. Правоохранители также начали расследовать дело как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Правоохранители связывают убийство полицейского с его профессиональной деятельностью, заявил представитель полиции Киевщины Николай Жукович. Именно поэтому открыто дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а не "умышленное убийство".

Виновникам преступления грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.



Фото с места убийства правоохранителя

Смотрите видео с места преступления