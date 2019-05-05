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      Застрелили заместителя начальника отделения полиции под Киевом

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      Фото с места убийства полицейского в Барышевке под Киевом
      Фото с места убийства полицейского в Барышевке под Киевом / Kiev.informator.ua

      Неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко в ночь на 5 мая. Инцидент произошел в Барышевке под Киевом возле ресторана "Маэстро".

      Правоохранитель находился в ресторане вне службы. Когда он вышел на террасу, в полицейского выстрелили и попали в шею. К сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь, сообщили в полиции.

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      Вероятно, в полицейского выстрелили, когда он выходил или садился в автомобиль Hyundai Tucson.

      Полиция ввела в Киеве и области оперативный план "Сирена" и разыскивает причастных к преступлению. Правоохранители также начали расследовать дело как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

      Правоохранители связывают убийство полицейского с его профессиональной деятельностью, заявил представитель полиции Киевщины Николай Жукович. Именно поэтому открыто дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", а не "умышленное убийство".

      Виновникам преступления грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

      вбивство поліцейський Баришівка Київ кримінал
      Фото с места убийства правоохранителя

      Смотрите видео с места преступления

       

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      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Новости Киева Криминал Новости криминала и ДТП Расследования
      Источник: 24 канал
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