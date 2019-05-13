15:58
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Застройка на Институтской грозит следствию по делу Майдана, – прокуратура

      72 Читати новину українською
      Аллея Героев Небесной сотни на улице Институтской
      Аллея Героев Небесной сотни на улице Институтской / 24 канал

      Музей Майдана 13 мая начал подготовительные работы по строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни на улице Институтской.

      Об этом в соцсетях сообщают журналисты, активисты и родственники погибших на Майдане зимой 2014 года.

      Чатйте также спецпроект 24 канала: Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни

      По их словам это означает, что никаких апелляций судебных ждать не будут, продолжения следственных экспериментов также не будет.

      Вместе с тем, как пояснил министр культуры Украины Евгений Нищук, работы начаты в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни, где Генеральная прокуратура закончила следственные эксперименты.

      Читайте также: Порошенко побывал на допросе в Генпрокуратуре

      Впрочем, по словам журналистки Ольги Худецкой, следователь и прокурор расследования разрешение на такие действия не давали. Разрешение дала заместитель Луценко. Это, по ее словам, означает, что место преступления просто уничтожают.

      Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире одного из каналов подтвердил, что следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее двух недель.

      Стало известно от музейщиков, что такое разрешение предоставила заместитель Генерального прокурора Анжела Стрижевская. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, что является незаконным с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", – сказал Горбатюк.

      В ноябре 2018 года специальные службы демонтировали мемориальный памятник Героям Небесной сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской. Это было необходимо для проведения следственных экспериментов Управлением специальных расследований Генпрокуратуры. Следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни помогли следствию получить дополнительные доказательства по делу Майдана.

      blog_ava
      Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
      сегодня
      10015
      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Расследования Небесная Сотня ГПУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      сегодня , 15:20 Алина Кабаева родила двойню: что известно об отношениях спортсменки с Путиным
      713
      Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      сегодня , 15:00 Российские мечтатели: Путин хочет вытеснить Германию и войти в топ-5 экономик мира
      Злой Одессит 1450
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сегодня , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 435
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сегодня , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 703
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сегодня , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 822
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Кто заинтересован в беспорядках в Одессе
       27 апреля 2016 , 21:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Стало известно, как будут работать радары контроля скорости
       8 октября 2018 , 11:39
      Милевский мог оказаться в российском клубе
       7 января , 10:53
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук