Застройка на Институтской грозит следствию по делу Майдана, – прокуратура

Музей Майдана 13 мая начал подготовительные работы по строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни на улице Институтской.

Об этом в соцсетях сообщают журналисты, активисты и родственники погибших на Майдане зимой 2014 года.

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По их словам это означает, что никаких апелляций судебных ждать не будут, продолжения следственных экспериментов также не будет.

Вместе с тем, как пояснил министр культуры Украины Евгений Нищук, работы начаты в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни, где Генеральная прокуратура закончила следственные эксперименты.

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Впрочем, по словам журналистки Ольги Худецкой, следователь и прокурор расследования разрешение на такие действия не давали. Разрешение дала заместитель Луценко. Это, по ее словам, означает, что место преступления просто уничтожают.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире одного из каналов подтвердил, что следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее двух недель.

Стало известно от музейщиков, что такое разрешение предоставила заместитель Генерального прокурора Анжела Стрижевская. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, что является незаконным с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", – сказал Горбатюк.

В ноябре 2018 года специальные службы демонтировали мемориальный памятник Героям Небесной сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской. Это было необходимо для проведения следственных экспериментов Управлением специальных расследований Генпрокуратуры. Следственные эксперименты на Аллее Небесной сотни помогли следствию получить дополнительные доказательства по делу Майдана.