Порошенко побывал на допросе в Генпрокуратуре

Президент Украины Петр Порошенко 10 мая повторно дал показания в Генпрокуратуре по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", – написал глава государства на своей Facebook-странице.

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Порошенко должен был дать повторные показания в ГПУ еще 7 мая, но не смог прийти тогда на допрос, потому что был на церемонии присяги судей Верховного суда.

Добавим, что президент давал показания по делу Майдана еще в 2016 году. Тогда, чтобы ускорить процедуру допроса, всю информацию записали на видео, а позже расшифровали на бумаге. Однако следователи ГПУ до сих пор не могли встретиться с главой государства, чтобы тот подписал протокол. Поэтому показания президента не могли приобщить к делу.

Расследование преступлений против Майдана: что известно? Совершенные во время Революции Достоинства в 2014 году преступления условно объединены в одно большое "Дело Майдана". Оно насчитывает 89 уголовных производств. В рамках этих дел, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).



По состоянию на конец 2018 года ГПУ определила 441 подозреваемого. Большинство из них во время Майдана были работниками правоохранительных органов, прокуратуры, судов. 288 дел направили в суд. В 52 делам были приняты судебные решения, среди которых – 48 приговоров. Только 9 из этих приговоров были обвинительными, то есть предусматривали лишение свободы. Ни один экс-сотрудник полиции не был приговорен к реальным срокам заключения.

Смотрите видео о расстрелах на Майдане: