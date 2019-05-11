Порошенко побував на допиті в Генпрокуратурі

Президент України Петро Порошенко 10 травня повторно дав свідчення в Генпрокуратурі у справі про злочини проти учасників Революції Гідності на Майдані у 2014 році.

"Сподіваюсь, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства. Ця справа надзвичайно важлива для українського суспільства. Переконаний, всі винні мають бути обов`язково покарані", – написав глава держави на своїй Facebook-сторінці.

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Порошенко мав дати повторні свідчення в ГПУ ще 7 травня, але не зміг прийти тоді на допит, бо був на церемонії присяги суддів Верховного суду.

Додамо, що президент давав свідчення у справі Майдану ще у 2016 році. Тоді, аби пришвидшити процедуру допиту, всю інформацію записали на відео, а пізніше розшифрували на папері. Однак слідчі ГПУ досі не могли зустрітися з главою держави, щоб той підписав протокол. Тож свідчення президента не могли долучити до справи.

Розслідування злочинів проти Майдану: що відомо? Скоєні під час Революції Гідності у 2014 році злочини умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану". Вона налічує 89 кримінальних проваджень. У межах цих справ, зокрема, розслідують вбивство 91 людини на (78 мітингувальників та 13 силовиків).



Станом на кінець 2018 року ГПУ визначила 441 підозрюваного. Більшість із них під час Майдану були працівниками правоохоронних органів, прокуратури, судів. 288 справ скерували до суду. У 52 справах були ухвалені судові рішення, серед яких – 48 вироків. Лише 9 з цих вироків були обвинувальними, тобто передбачали позбавлення волі. Жоден екс-працівник поліції не був засуджений до реальних термінів ув'язнення.

Дивіться відео про розстріли на Майдані: