Когда оккупанту все равно: засуха в Крыму становится реальной угрозой

Аннексированный полуостров фактически засыхает. Уменьшение водных запасов может уничтожить сельское хозяйство и экономику региона. Оккупанты не в состоянии решить проблему, а украинская власть уделяет мало внимания вопросу возвращения Крыма.

Глобальное потепление, о котором предупреждали ученые, может стать опасным врагом для крымчан. Засуха угрожает полуострову гораздо больше, чем коронавирус. О неутешительных прогнозах от всемирных организаций ранее писали на сайте 24 канала.

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Наша планета нагрелась как никогда – рекордные показатели фиксируют в американском национальном экологическом центре. Материковая Украина уже начала страдать от засухи, но в таком особом регионе, учитывая природу, как Крым, может произойти катастрофа.

Как засуха в Крыму может повлиять на полуостров?

В Крыму всегда нелегко было с водой, но сейчас ситуация критическая. Жители полуострова запасаются еще с весны. Во многих городах стоят большие бутыли и бочки, куда набирают воду для полива растений.

Ливни и снег – основной источник крымских водохранилищ. А на полуострове не помнят такой сухой весны. В апреле в Крыму выпало очень мало осадков – всего 25% от нормы. Теплая зима и отсутствие снега также сыграли свою роль. В результате сформировались условия для почвенной засухи.

На полуострове 15 водохранилищ, построенных на крымских реках общим объемом около 250 млн кубов, половина из них – маленькие, меньше чем 10 млн кубов. Наполненность этих водохранилищ на сегодня – менее 100 млн кубов. Это рекордно низкий показатель,

– отмечает экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев.

Испарения воды происходит высокими темпами, а достаточного количества осадков нет, также водохранилища не подпитываются подземными водами. Северо-Крымский канал перекрыт уже шестой год, и воды из Днепра также нет.

Эксперты подчеркивают, что наполненность основных водохранилищ, которые обеспечивают пресной водой коммунальное водопотребление, очень низкая. Такого состояния водных ресурсов не было за последние 50 лет.

Огромные площади, на которых миллионы кубометров воды, высохли. По дну можно гулять. Симферопольское и Партизанское водохранилища исчезают на глазах.



Симферопольское водохранилище / скриншот из видео Крым.Реалии

Проблема с питьевой водой также существует. Хотя для населения ее должно хватать, но ситуация может ухудшиться летом. Больше всего от проблемы пострадают Симферополь, Севастополь, Феодосия и весь степной Крым.

Оккупационные власти об этом знают. Они даже планировали ввести специальный тариф на воду – те, кто больше пользуется, должны платить по завышенным ценам, но из-за эпидемии коронавируса идею заморозили.



Симферопольское водохранилище / скриншот из видео Крым.Реалии

Для решения водного вопроса, оккупантам необходимо потратить огромные средства: строить водопроводы, очистные сооружения, новые водохранилища. Но это не входит в их приоритеты, они экономят на крымчанах. Главное для Кремля – военные базы.

Также вместо того, чтобы рационально бурить скважины в зависимости от мощности подземных пластов, так называемая власть Крыма и военные бурят их только в 2-3 местах, что также вызывает значительный вред природе полуострова.

Почему Украина не поставляет воду в Крым?

Украина может решить проблемы с водой, на границе с полуостровом даже построили новую дамбу. Но наше государство не обязано решать проблемы оккупантов, что четко закрепляет Женевская конвенция 1949 года, которая регулирует статус оккупационной власти. Она определяет, что все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения на оккупированной территории возлагаются международной конвенцией на страну-оккупанта.

Если Украина согласится подать воду на полуостров, оккупанты в Крыму останутся надолго. А сэкономленные средства они снова будут тратить на войну с Украиной. Об этом подробно говорится в статье на сайте 24 канала.

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Однако украинская власть пока не озвучила четкого плана привлечения РФ к ответственности. Были только разговоры некоторых депутатов от "Слуги народа" о восстановлении водоснабжения в Крым. Они вызвали довольно резкую негативную оценку в украинском обществе.

Почему Крым не может жить без материковой Украины?

С материка нашего государства годами текла пресная вода на полуостров, добавляя местным землям плодородия, а крымчанам вкусные продукты и возможность развивать хозяйство и туризм.

Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После того как в 2014 году Крым аннексировала Россия, Украина прекратила поставлять пресную воду.

Что было до постройки Северо-Крымского канала? Современному человеку трудно представить в каких условиях приходилось жить местному населению на этих территориях до постройки в 1963 году канала. Катастрофическая нехватка воды приводила к тому, что до 30-х годов прошлого века в годы засухи люди вымирали целыми деревнями. Воду привозили гужевым транспортом, и на небольшую семью выделяли ее в количестве одного ведра. Говорить о земледелии и вовсе не приходилось. После прихода днепровской воды, жизнь степного Крыма кардинально изменилась. Благодаря искусственному каналу в этой зоне стал возможным не только значительный прирост населения (переселенцы из других областей Украины и России), а также преобразования засушливых степей на сады и пашни. Точно так же, как Северо-Крымский канал дал жизнь, его высыхание ее и заберет у полуострова.