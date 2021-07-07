Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его мнению, сейчас переговоры не влияют на ситуации на Донбассе.

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Затишье на Донбассе

"Я думаю, что это не связано. Мы имеем 7-летний опыт конфликта. Мы видим, что конфликт так развивается", – пояснил он.

Казанский подчеркнул, что в конфликте есть 2 периода: обострений и затишья.

У нас периодически гибнут люди, а потом происходит затишье. Это мало коррелируется с тем, что происходит на переговорах,

– заверил Казанский.

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