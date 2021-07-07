Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. По его мнению, сейчас переговоры не влияют на ситуации на Донбассе.
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Затишье на Донбассе
"Я думаю, что это не связано. Мы имеем 7-летний опыт конфликта. Мы видим, что конфликт так развивается", – пояснил он.
Казанский подчеркнул, что в конфликте есть 2 периода: обострений и затишья.
У нас периодически гибнут люди, а потом происходит затишье. Это мало коррелируется с тем, что происходит на переговорах,
– заверил Казанский.
Казанский объяснил затишье на Донбассе: смотрите видео
Провокации боевиков на Донбассе: коротко
- Оккупанты в начале июля активно нарушали режим прекращения огня. В частности, только в течение суток 5 июля это произошло 9 раз.
- В результате обстрелов боевиков погиб майор Богдан Бродовский. Также еще 3 украинских бойцов получили травмы.
- Также пророссийские боевики увеличили количество провокаций вблизи Золотого-4.