Таку думку висловив представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. На його думку, наразі переговори не впливають на ситуації на Донбасі.
До теми ОБСЄ не може змусити Росію домовлятися, якщо у неї немає бажання, – Казанський
Затишшя на Донбасі
"Я думаю, що це не пов'язано. Ми маємо 7-річний досвід конфлікту. Ми бачимо, що конфлікт так розвивається", – пояснив він.
Казанський наголосив, що у конфлікті є 2 періоди: загострень і затишшя.
В нас періодично гинуть люди, а потім відбувається затишшя. Це мало корелюється з тим, що відбувається на переговорах,
– запевнив Казанський.
Казанський пояснив затишшя на Донбасі: дивіться відео
Провокації бойовиків на Донбасі: коротко
- Окупанти на початку липня активно порушували режим припинення вогню. Зокрема, лише протягом доби 5 липня це сталось 9 разів.
- Внаслідок обстрілів бойовиків загинув майор Богдан Бродовський. Також ще 3 українських бійців отримали травми.
- Також проросійські бойовики збільшили кількість провокацій поблизу Золотого-4.