Таку думку висловив представник української делегації у ТКГ Денис Казанський. Він пояснив, що мандат ОБСЄ дуже обмежений.

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Модератори постійно підкреслюють, що в них небагато повноважень.

Вони не можуть примусити когось домовлятися, якщо немає такого бажання. Ми бачимо, що з боку Росії є бажання тролити, хуліганити та зривати переговори,

– сказав Казанський.

"В цьому разі хоч який модератор буде, але він не зможе нікого примусити", – додав він.

Довідка. У ЗМІ з'явилась інформація, що незабаром з переговорів вийде спеціальна представниця голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ пані посол Гайді Ґрау.

Прогресу немає, – Казанський

Представник України у ТКГ зауважив, що прогресу від переговорів можна очікувати, якщо в Росії зміниться лінія поведінки.

"Поки зрушень немає – їх весь час немає. Немає прогресу – це через позицію Росії, яка зацікавлена у продовженні війни", – зазначив Казанський.

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