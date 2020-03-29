Затянуть пояса: топ-чиновникам хотят сократить зарплаты вдвое из-за коронавируса

Кабинет Министров предлагает уменьшить чиновникам зарплату вдвое до конца 2020 года. Речь идет о тех должностных лицах, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен).

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем телеграм-канале.

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Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса",

– подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, исключение составляют работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

Также правительство планирует на 30% уменьшить размер зарплаты и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Обратите внимание! Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2020 года получил почти 50 тысяч гривен зарплаты. Что интересно, в конце зимы ему серьезно повысили должностной оклад – до более 53 тысяч гривен в месяц.

Что известно об урезании бюджета-2020 из-за коронавируса

В Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в госбюджет на 2020 год. Правительство создаст Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. В то же время большинство депутатов из всех фракций этим недовольны.

29 марта глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил работу над изменениями в госбюджет. Он заверил, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.

На что именно их потратят:

️дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом;

️денежную помощь пенсионерам;

️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;

предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.



Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала