Затянуть пояса: топ-чиновникам хотят сократить зарплаты вдвое из-за коронавируса
Кабинет Министров предлагает уменьшить чиновникам зарплату вдвое до конца 2020 года. Речь идет о тех должностных лицах, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен).
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем телеграм-канале.
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Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса",
– подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, исключение составляют работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.
Также правительство планирует на 30% уменьшить размер зарплаты и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.
Обратите внимание! Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2020 года получил почти 50 тысяч гривен зарплаты. Что интересно, в конце зимы ему серьезно повысили должностной оклад – до более 53 тысяч гривен в месяц.
Что известно об урезании бюджета-2020 из-за коронавируса
- В Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в госбюджет на 2020 год. Правительство создаст Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. В то же время большинство депутатов из всех фракций этим недовольны.
- 29 марта глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил работу над изменениями в госбюджет. Он заверил, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.
На что именно их потратят:
- ️дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом;
- ️денежную помощь пенсионерам;
- ️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
- предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.
Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала
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