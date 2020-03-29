14:32
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Затянуть пояса: топ-чиновникам хотят сократить зарплаты вдвое из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль / Кабмин

      Кабинет Министров предлагает уменьшить чиновникам зарплату вдвое до конца 2020 года. Речь идет о тех должностных лицах, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тысяч гривен).

      Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в своем телеграм-канале.

      Актуально Справится ли украинская экономика во время карантина: Гончарук прокомментировал действия нового правительства

      Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топ-чиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса",
      – подчеркнул Шмыгаль.

      По его словам, исключение составляют работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

      Также правительство планирует на 30% уменьшить размер зарплаты и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

      Обратите внимание! Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в феврале 2020 года получил почти 50 тысяч гривен зарплаты. Что интересно, в конце зимы ему серьезно повысили должностной оклад – до более 53 тысяч гривен в месяц.

      Что известно об урезании бюджета-2020 из-за коронавируса

      • В Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в госбюджет на 2020 год. Правительство создаст Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. В то же время большинство депутатов из всех фракций этим недовольны.
      • 29 марта глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет Министров завершил работу над изменениями в госбюджет. Он заверил, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили. По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.

      На что именно их потратят:

      • ️дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом;
      • ️денежную помощь пенсионерам;
      • ️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
      • предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.

      зарплата
      Средняя зарплата в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Бюджет 2020 Зарплата Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:27 Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
      Лікування 131902
      сегодня , 10:47 Оставайтесь дома: премьер Великобритании направил письмо каждой семье
      Новини світу 4054
      сегодня , 08:47 В Киев из Москвы прибыл спецпоезд из Украины
      Новини України 2756
      сегодня , 13:44 Коронавирус в России зафиксировано более 1500 больных
      Лікування 117748
      сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
      Новини України 19593
      сегодня , 08:28 Эвакуация украинцев: спецборт из Нью-Йорка приземлился в Киеве
      Новини України 3138
      сегодня , 11:40 Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известно
      Новини України 3959
      сегодня , 13:22 В России коронавирус подозревают у 180 тысяч человек
      Новини світу 2301
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
      Євгенія Мазур
      сегодня , 11:12 В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областей
      Альона Захарова
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Андрій Шляхтін
      Залиште відгук