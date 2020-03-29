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      Затягнути паски: топ-чиновникам хочуть зменшити зарплати удвічі через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль / Кабмін

      Кабінет Міністрів пропонує зменшити чиновникам зарплату удвічі до кінця 2020 року. Мовиться про тих посадовців, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 тисяч гривень).

      Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у своєму телеграм-каналі. 

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      Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас, топ-чиновники мають розуміти ситуацію та "затягнути паски",
      – наголосив Шмигаль.

      За його словами, виняток становлять працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.

      Також уряд планує на 30% зменшити розмір зарплати й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній.

      Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у лютому 2020 року отримав майже 50 тисяч гривень зарплати. Що цікаво, наприкінці зими йому серйозно підвищили посадовий оклад – до понад 53 тисяч гривень на місяць.

      Що відомо про урізання бюджету-2020 через коронавірус

      • У Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до держбюджету на 2020 рік. Уряд створить Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас більшість депутатів з усіх фракцій цим незадоволені.
      • 29 березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив роботу над змінами до держбюджету. Він запевнив, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.

      На що саме їх витратять:

      • ️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;
      • ️грошову допомогу пенсіонерам;
      • ️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;
      • ️надання фінансової допомоги українському бізнесу.

      зарплата
      Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Бюджет 2020 Зарплата Новини України Новини політики
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