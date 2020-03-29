Затягнути паски: топ-чиновникам хочуть зменшити зарплати удвічі через коронавірус

Кабінет Міністрів пропонує зменшити чиновникам зарплату удвічі до кінця 2020 року. Мовиться про тих посадовців, які мають заробітну плату понад 10 "мінімалок" (зараз 47 тисяч гривень).

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у своєму телеграм-каналі.

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Ми будемо підтримувати людей та бізнес. Водночас, топ-чиновники мають розуміти ситуацію та "затягнути паски",

– наголосив Шмигаль.

За його словами, виняток становлять працівники, задіяні у заходах боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки та оборони.

Також уряд планує на 30% зменшити розмір зарплати й винагороди керівникам та членам наглядових рад держпідприємств та держкомпаній.

Зверніть увагу! Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у лютому 2020 року отримав майже 50 тисяч гривень зарплати. Що цікаво, наприкінці зими йому серйозно підвищили посадовий оклад – до понад 53 тисяч гривень на місяць.

Що відомо про урізання бюджету-2020 через коронавірус

У Мінфіні підготували низку законопроєктів про зміни до держбюджету на 2020 рік. Уряд створить Стабілізаційний фонд розміром 124 мільярди гривень для боротьби з поширенням коронавірусу. Водночас більшість депутатів з усіх фракцій цим незадоволені.

29 березня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив роботу над змінами до держбюджету. Він запевнив, що видатки на інфраструктуру, культуру й освіту зберегли. За його словами, гроші зі Стабілізаційного фонду йтимуть на людей.

На що саме їх витратять:

️додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в боротьбі з коронавірусом;

️грошову допомогу пенсіонерам;

️виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу;

️надання фінансової допомоги українському бізнесу.



Середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу