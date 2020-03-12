Скільки заробляють топ-чиновники в Раді: цифри

Мінімальна зарплатня з початку 2020 року в Україні становить майже 5 тисяч гривень на місяць. Середня зарплата у листопаді 2019 року складала понад 10 тисяч гривень. Всі ці виплати є меншими, ніж зарплати чиновників. Тішить лише те, що найбільший ледар Ради отримав одну із найменших зарплат.

Майже пів мільйона гривень – така сума зарплат разом у керівників Верховної Ради та голів фракцій 9 скликання за лютий 2020 року.

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Найбільше напрацював заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук. Він заробив за лютий 59 тисяч гривень. Понад 50 тисяч гривень отримав Дмитро Разумков.



Понад 50 тисяч гривень за лютий отримав Дмитро Разумков / Фото 24 канал

Неочікувано плідним видався лютий у кума президента РФ – Віктора Медведчука. У лютому він заробив 49 тисяч гривень.



Віктор Медведчук заробив майже 50 тисяч гривень / Фото 24 канал

Найменше серед парламентських менеджерів отримав Вадим Рабінович. Один із найбільших нероб Ради отримав 28 тисяч гривень за лютий.



Найменша зарплата серед топ-чиновників у Рабіновича / Фото 24 канал

Серед жінок першість по заробітках посіла заступниця Разумкова Олена Кондратюк 47,5 тисяч. В Геращенко – 37 тисяч.



Скільки заробила Кандюк за лютий / Фото 24 канал

Юлія Володимирівна задовольнилась майже 31 тисячею гривень за місяць.

Дані: Відповідь Апарату ВРУ 24 каналу про зарплату голів фракцій парламенту

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