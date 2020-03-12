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      Скільки заробляють топ-чиновники в Раді: цифри

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      Мінімальна зарплатня з початку 2020 року в Україні становить майже 5 тисяч гривень на місяць. Середня зарплата у листопаді 2019 року складала понад 10 тисяч гривень. Всі ці виплати є меншими, ніж зарплати чиновників. Тішить лише те, що найбільший ледар Ради отримав одну із найменших зарплат.

      Майже пів мільйона гривень – така сума зарплат разом у керівників Верховної Ради та голів фракцій 9 скликання за лютий 2020 року.

      Цікаво Скільки українців є прихильниками московського патріархату: цікаві дані

      Найбільше напрацював заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук. Він заробив за лютий 59 тисяч гривень. Понад 50 тисяч гривень отримав Дмитро Разумков. 


      Понад 50 тисяч гривень за лютий отримав Дмитро Разумков / Фото 24 канал

      Неочікувано плідним видався лютий у кума президента РФ – Віктора Медведчука. У лютому він заробив 49 тисяч гривень.


      Віктор Медведчук заробив майже 50 тисяч гривень / Фото 24 канал

      Найменше серед парламентських менеджерів отримав Вадим Рабінович. Один із найбільших нероб Ради отримав 28 тисяч гривень за лютий.


      Найменша зарплата серед топ-чиновників у Рабіновича / Фото 24 канал

      Серед жінок першість по заробітках посіла заступниця Разумкова Олена Кондратюк 47,5 тисяч. В Геращенко – 37 тисяч.


      Скільки заробила Кандюк за лютий / Фото 24 канал

      Юлія Володимирівна задовольнилась майже 31 тисячею гривень за місяць.

      Дані: Відповідь Апарату ВРУ 24 каналу про зарплату голів фракцій парламенту

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.

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      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Вадим Рабінович Віктор Медведчук Дмитро Разумков Верховна Рада Зарплата Мінімальна зарплата
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