Сколько зарабатывают топ-чиновники в Раде: цифры

Минимальная зарплата с начала 2020 года в Украине составляет почти 5000 гривен в месяц. Средняя зарплата в ноябре 2019 года составляла более 10 тысяч гривен. Все эти выплаты являются меньшими, чем зарплаты чиновников. Радует лишь то, что самый большой лентяй Рады получил одну из самых маленьких зарплат.

Почти полмиллиона гривен – такая сумма зарплат вместе у руководителей Верховной Рады и председателей фракций 9 созыва за февраль 2020 года.

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Больше всего наработал заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук. Он заработал за февраль 59 тысяч гривен. Более 50 тысяч гривен получил Дмитрий Разумков.



Более 50 тысяч гривен за февраль получил Дмитрий Разумков / Фото 24 канал

Неожиданно плодотворным выдался февраль в кума президента РФ – Виктора Медведчука. В феврале он заработал 49 тысяч гривен.



Виктор Медведчук заработал почти 50 тысяч гривен / Фото 24 канал

Меньше всего среди парламентских менеджеров получил Вадим Рабинович. Один из крупнейших бездельников Рады получил 28 тысяч гривен за февраль.



Наименьшая зарплата среди топ-чиновников у Рабиновича / Фото 24 канал

Среди женщин первенство по заработкам заняла заместитель Разумкова Елена Кондратюк 47 500. У Геращенко – 37 тысяч.



Сколько заработала Кондратюк за февраль / Фото 24 канал

Юлия Владимировна удовлетворилась почти 31 тысячей гривен в месяц.

Данные: Ответ Аппарата ВРУ 24 каналу о зарплате председателей фракций парламента

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