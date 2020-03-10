Сколько украинцев являются сторонниками московского патриархата: интересные данные
Московский патриархат продолжает иметь своих сторонников на территории Украины. И это несмотря на их отказ отпевать украинского воина, который погиб на Востоке Украины или же непризнание России агрессором.
Почти две трети украинцев, а именно 60,6%, признались, что являются сторонниками Православной церкви Украины.
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Приверженцами Украинской греко-католической церкви назвали себя 35,2 % опрошенных.
Украинская греко-католическая церковь
Каждый четвертый, 25,7%, симпатизирует украинской церкви Московского патриархата. Лишь 5,4% негативно относится к Православной церкви Украины. Противников Украинской греко-католической церкви – 6,5%.
Негативное отношение к УГКЦ
В негативном восприятии Московский патриархат лидирует безоговорочно. К нему плохо относится 28% украинцев.
Негативное отношение к Московскому патриархату
К топ-3 направлений деятельности ПЦУ украинцы отнесли: помощь бедным – 37,6%, повышение нравственности и духовности – 37% и содействие завершению войны на Востоке – 27,2%.