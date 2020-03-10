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      Сколько украинцев являются сторонниками московского патриархата: интересные данные

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      Московский патриархат продолжает иметь своих сторонников на территории Украины. И это несмотря на их отказ отпевать украинского воина, который погиб на Востоке Украины или же непризнание России агрессором.

      Почти две трети украинцев, а именно 60,6%, признались, что являются сторонниками Православной церкви Украины.

      Интересно Кого из женщин-политиков в Украине узнают больше: интересные данные

      Приверженцами Украинской греко-католической церкви назвали себя 35,2 % опрошенных.


      Украинская греко-католическая церковь

      Каждый четвертый, 25,7%, симпатизирует украинской церкви Московского патриархата. Лишь 5,4% негативно относится к Православной церкви Украины. Противников Украинской греко-католической церкви – 6,5%.

      Українська греко-католицька церква
      Негативное отношение к УГКЦ

      В негативном восприятии Московский патриархат лидирует безоговорочно. К нему плохо относится 28% украинцев.


      Негативное отношение к Московскому патриархату

      К топ-3 направлений деятельности ПЦУ украинцы отнесли: помощь бедным – 37,6%, повышение нравственности и духовности – 37% и содействие завершению войны на Востоке – 27,2%.

      Правила первого секса: советы для новичков
      10 марта
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины УПЦ МП РПЦ Статистика Православная церковь Украины УГКЦ Религия
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