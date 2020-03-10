Сколько украинцев являются сторонниками московского патриархата: интересные данные

Московский патриархат продолжает иметь своих сторонников на территории Украины. И это несмотря на их отказ отпевать украинского воина, который погиб на Востоке Украины или же непризнание России агрессором.

Почти две трети украинцев, а именно 60,6%, признались, что являются сторонниками Православной церкви Украины. Интересно Кого из женщин-политиков в Украине узнают больше: интересные данные Приверженцами Украинской греко-католической церкви назвали себя 35,2 % опрошенных.

Украинская греко-католическая церковь Каждый четвертый, 25,7%, симпатизирует украинской церкви Московского патриархата. Лишь 5,4% негативно относится к Православной церкви Украины. Противников Украинской греко-католической церкви – 6,5%.

Негативное отношение к УГКЦ В негативном восприятии Московский патриархат лидирует безоговорочно. К нему плохо относится 28% украинцев.

Негативное отношение к Московскому патриархату К топ-3 направлений деятельности ПЦУ украинцы отнесли: помощь бедным – 37,6%, повышение нравственности и духовности – 37% и содействие завершению войны на Востоке – 27,2%.