07:40
7 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мусульмане против конституции РФ. Терминатор по-российски
      Вєсті Кремля
      20:56, 6 марта
      Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело
      Вєсті.UA
      20:28, 6 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Кого из женщин-политиков в Украине узнают больше всего: интересные данные

      - Читати новину українською

      Согласно поправкам в Избирательный кодекс Украины, которые внесли и проголосовали летом 2019 года, в первой пятерке любой партии должно быть не меньше, чем два кандидата каждого пола. Новые правила начинают действовать с 2023 года, однако всегда есть одно "но".

      С этими квотами растет и процент попадания в Раду тех, кого украинцы могут узнать из тысячи: по словам, популизму и голосу.

      Обратите внимание: Что думают украинцы о мужчинах и женщинах в социуме: потрясающий опрос

      Среди женщин-депутатов самый высокий показатель узнаваемости у вечной Юлии Владимировны Тимошенко – 98%.


      Юлия Тимошенко на первом месте рейтинга узнаваемости среди женщин-политиков

      На второй строчке идентификации – языковед Наталья Королевская. Кошачью маму узнают 76% опрошенных.


      Политик Наталья Королевская имеет 76% узнаваемости

      Ирина Геращенко закрывает тройку. Представительницу "Европейской солидарности" узнали бы 66% опрошенных.


      Ирина Геращенко на третьем месте рейтинга узнаваемости среди политиков

      С доверием к этим женщинам несколько хуже дела. На Юлию Тимошенко готовы положиться 38% опрошенных. Королевской доверяет лишь каждый 5 украинец, то есть – 20%. У Геращенко – 21%.

      Относительно перспектив в украинской политике, то шансы Тимошенко украинцы оценили в 29%, Королевской – в 10%, Геращенко – в 7%.


      Украинцы оценили перспективы женщин-политиков

      Других женщин-народных депутатов узнают меньше, чем 60% опрошенных.

      Данные: Рейтинг

      Полный выпуск "Вести.UA" – смотрите здесь.

      Что приготовить на завтрак быстро и легко – рецепты
      сегодня
      Автор: Юрий Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность ВО Батькивщина Ирина Геращенко Наталия Королевская Юлия Тимошенко - новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      6 марта , 23:00 Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты
      Іван Яковина
      6 марта , 22:16 Главные новости 6 марта: "коронавирус в Раде", вода для Крыма
      Вероніка Климська
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      6 марта , 22:00 Кто первый бросит в меня камень?
      Дмитро Кулеба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук