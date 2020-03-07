Кого из женщин-политиков в Украине узнают больше всего: интересные данные
Согласно поправкам в Избирательный кодекс Украины, которые внесли и проголосовали летом 2019 года, в первой пятерке любой партии должно быть не меньше, чем два кандидата каждого пола. Новые правила начинают действовать с 2023 года, однако всегда есть одно "но".
С этими квотами растет и процент попадания в Раду тех, кого украинцы могут узнать из тысячи: по словам, популизму и голосу.
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Среди женщин-депутатов самый высокий показатель узнаваемости у вечной Юлии Владимировны Тимошенко – 98%.
Юлия Тимошенко на первом месте рейтинга узнаваемости среди женщин-политиков
На второй строчке идентификации – языковед Наталья Королевская. Кошачью маму узнают 76% опрошенных.
Политик Наталья Королевская имеет 76% узнаваемости
Ирина Геращенко закрывает тройку. Представительницу "Европейской солидарности" узнали бы 66% опрошенных.
Ирина Геращенко на третьем месте рейтинга узнаваемости среди политиков
С доверием к этим женщинам несколько хуже дела. На Юлию Тимошенко готовы положиться 38% опрошенных. Королевской доверяет лишь каждый 5 украинец, то есть – 20%. У Геращенко – 21%.
Относительно перспектив в украинской политике, то шансы Тимошенко украинцы оценили в 29%, Королевской – в 10%, Геращенко – в 7%.
Украинцы оценили перспективы женщин-политиков
Других женщин-народных депутатов узнают меньше, чем 60% опрошенных.
Данные: Рейтинг
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