Кого з жінок-політиків в Україні впізнають найбільше: цікаві дані

Згідно з поправками до Виборчого кодексу України, які внесли і проголосували влітку 2019 року, в першій п'ятірці будь-якої партії повинно бути не менше, ніж двоє кандидатів кожної статі. Нові правила починають діяти з 2023 року, однак завжди є одне "але".

З цими квотами зростає і відсоток потрапляння в Раду тих, кого українці можуть впізнати з тисячі: за словами, популізмом і голосом.

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Серед жінок-депутатів найвищий показник впізнаваності у вічної Юлії Володимирівни Тимошенко – 98%.



Юлія Тимошенко на першому місці рейтингу впізнаваності серед жінок-політиків

На другій сходинці ідентифікації – мовознавець Наталія Королевська. Кішчачу маму впізнають 76% опитаних.



Політикиня Наталія Королевська має 76% впізнаваності

Ірина Геращенко закриває трійку. Представницю "Європейської солідарності" впізнали б 66% опитаних.



Ірина Геращенко на третьому місці рейтингу впізнаваності серед політикинь

З довірою до цих жінок дещо гірші справи. На Юлію Тимошенко готові покластись 38% опитаних. Королевській довіряє лише кожен 5 українець, тобто – 20%. У Геращенко – 21%.

Щодо перспектив в українській політиці, то шанси Тимошенко українці оцінили у 29%, Королевської – в 10%, Геращенко – в 7%.



Українці оцінили перспективи політикинь

Інших жінок-народних депутатів впізнають менше, ніж 60% опитаних.

Дані: Рейтинг

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