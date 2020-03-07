Кого з жінок-політиків в Україні впізнають найбільше: цікаві дані
Згідно з поправками до Виборчого кодексу України, які внесли і проголосували влітку 2019 року, в першій п'ятірці будь-якої партії повинно бути не менше, ніж двоє кандидатів кожної статі. Нові правила починають діяти з 2023 року, однак завжди є одне "але".
З цими квотами зростає і відсоток потрапляння в Раду тих, кого українці можуть впізнати з тисячі: за словами, популізмом і голосом.
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Серед жінок-депутатів найвищий показник впізнаваності у вічної Юлії Володимирівни Тимошенко – 98%.
Юлія Тимошенко на першому місці рейтингу впізнаваності серед жінок-політиків
На другій сходинці ідентифікації – мовознавець Наталія Королевська. Кішчачу маму впізнають 76% опитаних.
Політикиня Наталія Королевська має 76% впізнаваності
Ірина Геращенко закриває трійку. Представницю "Європейської солідарності" впізнали б 66% опитаних.
Ірина Геращенко на третьому місці рейтингу впізнаваності серед політикинь
З довірою до цих жінок дещо гірші справи. На Юлію Тимошенко готові покластись 38% опитаних. Королевській довіряє лише кожен 5 українець, тобто – 20%. У Геращенко – 21%.
Щодо перспектив в українській політиці, то шанси Тимошенко українці оцінили у 29%, Королевської – в 10%, Геращенко – в 7%.
Українці оцінили перспективи політикинь
Інших жінок-народних депутатів впізнають менше, ніж 60% опитаних.
Дані: Рейтинг
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