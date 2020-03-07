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      Кого з жінок-політиків в Україні впізнають найбільше: цікаві дані

      - Читать новость на русском

      Згідно з поправками до Виборчого кодексу України, які внесли і проголосували влітку 2019 року, в першій п'ятірці будь-якої партії повинно бути не менше, ніж двоє кандидатів кожної статі. Нові правила починають діяти з 2023 року, однак завжди є одне "але".

      З цими квотами зростає і відсоток потрапляння в Раду тих, кого українці можуть впізнати з тисячі: за словами, популізмом і голосом.

      Зверніть увагу: Що думають українці про чоловіків та жінок у соціумі: приголомшливе опитування

      Серед жінок-депутатів найвищий показник впізнаваності у вічної Юлії Володимирівни Тимошенко – 98%.


      Юлія Тимошенко на першому місці рейтингу впізнаваності серед жінок-політиків

      На другій сходинці ідентифікації – мовознавець Наталія Королевська. Кішчачу маму впізнають 76% опитаних.


      Політикиня Наталія Королевська має 76% впізнаваності

      Ірина Геращенко закриває трійку. Представницю "Європейської солідарності" впізнали б 66% опитаних.


      Ірина Геращенко на третьому місці рейтингу впізнаваності серед політикинь

      З довірою до цих жінок дещо гірші справи. На Юлію Тимошенко готові покластись 38% опитаних. Королевській довіряє лише кожен 5 українець, тобто – 20%. У Геращенко – 21%.

      Щодо перспектив в українській політиці, то шанси Тимошенко українці оцінили у 29%, Королевської – в 10%, Геращенко – в 7%.


      Українці оцінили перспективи політикинь

      Інших жінок-народних депутатів впізнають менше, ніж 60% опитаних.

      Дані: Рейтинг

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.

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      сьогодні
      Автор: Юрій Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Європейська солідарність ВО Батьківщина Ірина Геращенко Наталія Королевська Юлія Тимошенко - новини
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