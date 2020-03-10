Скільки українців є прихильниками московського патріархату: цікаві дані

Московський патріархат продовжує мати своїх прихильників на території України. І це попри їх відмову відспівувати українського воїна, який загинув на Сході України або ж не визнання Росії агресором.

Майже дві третини українців, а саме 60,6%, зізнались, що є симпатиками Православної церкви України. Цікаво Кого з жінок-політиків в Україні впізнають найбільше: цікаві дані Прихильниками Української греко-католицької церкви назвали себе – 35,2 % опитаних.

Українська греко-католицька церква Кожен четвертий, 25,7%, симпатизує українській церкві Московського патріархату. Лише 5,4% негативно ставиться до Православної церкви України. Противників Української греко-католицької церкви – 6,5%.

Негативне ставлення до УГКЦ У негативному сприйнятті Московський патріархат лідирує беззаперечно. До нього погано ставиться 28% українців.

Негативне ставлення до Московського патріархату До топ-3 напрямків діяльності ПЦУ українці віднесли: допомога бідним – 37,6%, підвищення моральності та духовності – 37% і сприяння завершенню війни на Сход – 27,2%.