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      Скільки українців є прихильниками московського патріархату: цікаві дані

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      Московський патріархат продовжує мати своїх прихильників на території України. І це попри їх відмову відспівувати українського воїна, який загинув на Сході України або ж не визнання Росії агресором.

      Майже дві третини українців, а саме 60,6%, зізнались, що є симпатиками Православної церкви України.

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      Прихильниками Української греко-католицької церкви назвали себе – 35,2 % опитаних.


      Українська греко-католицька церква

      Кожен четвертий, 25,7%, симпатизує українській церкві Московського патріархату. Лише 5,4% негативно ставиться до Православної церкви України. Противників Української греко-католицької церкви – 6,5%.


      Негативне ставлення до УГКЦ

      У негативному сприйнятті Московський патріархат лідирує беззаперечно. До нього погано ставиться 28% українців.


      Негативне ставлення до Московського патріархату

      До топ-3 напрямків діяльності ПЦУ українці віднесли: допомога бідним – 37,6%, підвищення моральності та духовності – 37% і сприяння завершенню війни на Сход – 27,2%.

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      10 березня
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України УПЦ МП РПЦ Статистика Православна церква України УГКЦ Релігія
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