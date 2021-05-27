В эпицентре непогоды оказались Ботчирка и Сёдертелье. В течение 24 часов там выпало 58 миллиметров осадков.

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В 6 регионах затопило более 20 дорог. Спасатели получают сотни сообщений с просьбой о помощи. В частности, непогода привела к значительным разрушениям в Уппсале, Стокгольме и Седертерни.

Спасатели рассказали, что физически не успевают помочь всем желающим. Подтопленных домов так много, что приходится выбирать, какие спасать в первую очередь. Приоритет имеют социально значимые здания и памятники архитектуры.

Кроме того, ливни вызвали транспортный коллапс в городах Швеции. На улицах фиксируют значительные пробки.

Из-за непогоды пострадала также местная железная дорога. Ряд поездов пришлось отменить.

Люди вынуждены отменять свои планы. Спасатели призывают местное население без надобности не выходить из дома, так как непогода не утихла.

По данным местных синоптиков, в течение 27 мая ливни продолжатся. Правда, они будут не столь интенсивными, как накануне.