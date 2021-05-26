Сейчас почти по всей Украине царит теплая и солнечная погода и только местами накрапывает дождь. Однако уже 28 мая ситуация изменится.

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В Украину идут грозы

Синоптики прогнозируют 28 мая дожди и грозы во всех областях. Свежее всего будет на Западе и Севере – +17...+20 градусов. Зато на остальных территориях воздух прогреется до +22...+28 градусов.



Прогноз погоды на 28 мая / Скриншот из сайта Гидрометцентра

Осадки сохранятся и 29 мая. В западных и северных областях ожидают дожди и температуру от +15 до +18 градусов, на остальной территории – дожди и грозы и от +20 до +27 градусов.



Прогноз погоды на 29 мая / Скриншот из сайта Гидрометцентра

А уже 30 мая погода улучшится – почти по всей Украине будет тепло и солнечно, только местами будет накрапывать дождь.

Обратите внимание! Погода в Украине 27 мая будет довольно теплой, в некоторых регионах даже жаркой. Однако часть областей охватят майские дожди и грозы. Воздух прогреется от +21 до +27 градусов.