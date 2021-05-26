Наразі майже по всій Україні панує тепла та сонячна погода і тільки місцями накрапає дощ. Однак вже 28 травня ситуація зміниться.

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В Україну сунуть грози

Синоптики прогнозують 28 травня дощі та грози у всіх областях. Найсвіжіше буде на Заході та Півночі – +17...+20 градусів. Натомість на решті територій повітря прогріється до +22...28 градусів.



Прогноз погоди на 28 травня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Опади збережуться і 29 травня. У західних і північних областях очікують дощі та температуру від +15 до 18 градусів, на решті територій – дощі та грози та від +20 до +27 градусів.



Прогноз погоди на 29 травня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

А вже 30 травня погода покращить – майже по всій Україні буде тепло та сонячно, лише місцями накрапатиме дощ.

Зверніть увагу! Погода в Україні 27 травня буде доволі теплою, у деяких регіонах навіть спекотною. Однак частину областей охоплять травневі дощі та грози. Повітря прогріється від +21 до +27 градусів.