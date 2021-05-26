Так, дощі накриють частину західних, центральних та північних областей. Температура повітря там сягатиме +21...+26 градусів.

До теми Наприкінці травня в Україну сунуть потужні грози: фото

Де дощитиме

Чернівецька область;

Тернопільська,

Хмельницька,

Житомирська,

Вінницька,

Черкаська,

Київська,

Чернігівська,

Сумська.

Грози прогнозують у всіх цих регіонах, крім Черкащини та Вінниччини. Синоптикиня Наталка Діденко теж зауважила, що в західних областях завтра є ймовірність дощів, проте вони будуть локальними та невеликими.

В Україні й далі теплішатиме

Попри дощі, стовпчики термометрів піднімуться на кілька градусів майже у всіх областях.

Найтепліше буде на Півдні та Сході – +25...+27.

– +25...+27. На Півночі та у Центрі температура повітря не надто відрізнятиметься – +24...+26.

температура повітря не надто відрізнятиметься – +24...+26. Дещо прохолоднішу погоду обіцяють на Заході – +21...+23.

Південний вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.

Яка погода буде у Києві

Діденко відзначила, що у Києві четвер буде із теплим дощем. Так, дощі та грози можливі, але стовпчики термометрів триматимуться на рівні +21...+24 градуси.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 27 травня

Ужгород – +21...+23

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +24...+26

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +24...+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +22...+24



Погода на 27 травня / Карта Укргідрометцентру