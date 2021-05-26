Так, дощі накриють частину західних, центральних та північних областей. Температура повітря там сягатиме +21...+26 градусів.
До теми Наприкінці травня в Україну сунуть потужні грози: фото
Де дощитиме
- Чернівецька область;
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Житомирська,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська.
Грози прогнозують у всіх цих регіонах, крім Черкащини та Вінниччини. Синоптикиня Наталка Діденко теж зауважила, що в західних областях завтра є ймовірність дощів, проте вони будуть локальними та невеликими.
В Україні й далі теплішатиме
Попри дощі, стовпчики термометрів піднімуться на кілька градусів майже у всіх областях.
- Найтепліше буде на Півдні та Сході – +25...+27.
- На Півночі та у Центрі температура повітря не надто відрізнятиметься – +24...+26.
- Дещо прохолоднішу погоду обіцяють на Заході – +21...+23.
Південний вітер сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Яка погода буде у Києві
Діденко відзначила, що у Києві четвер буде із теплим дощем. Так, дощі та грози можливі, але стовпчики термометрів триматимуться на рівні +21...+24 градуси.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 27 травня
Ужгород – +21...+23
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +22...+24
Вінниця – +24...+26
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +24...+26
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +22...+24
Погода на 27 травня / Карта Укргідрометцентру