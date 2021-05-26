Так, дожди накроют часть западных, центральных и северных областей. Температура воздуха там достигать +21 ... +26 градусов.
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Где пройдут дожди
- Черновицкая область;
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Житомирская,
- Винницкая,
- Черкасская,
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская.
Грозы прогнозируют во всех этих регионах, кроме Черкасской и Винницкой области. Синоптик Наталья Диденко тоже заметила, что в западных областях завтра существует вероятность дождей, однако они будут локальными и небольшими.
В Украине и дальше будет теплеть
Несмотря на дожди, столбики термометров поднимутся на несколько градусов почти во всех областях.
- Теплее всего будет на Юге и Востоке – +25 ... +27.
- На Севере и в Центре температура воздуха не будет отличаться – +24 ... +26.
- Немного более прохладную погоду обещают на Западе – +21 ... +23.
Южный ветер достигнет 5 – 10 метров в секунду.
Какая погода будет в Киеве
Диденко отметила, что в Киеве четверг будет с теплым дождем. Так, дожди и грозы возможны, но столбики термометров будут держаться на уровне +21 ... +24 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 27 Май
Ужгород – +21...+23
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +21...+23
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +24...+26
Одесса – +25...+27
Николаев – +25...+27
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +22...+24
Погода на 27 мая / Карта Укргидрометцентра