Он не уточнил, с какой стороны образовалась пробка. Прикрепил видео, где видны пробки, в очереди преимущественно были грузовые автомобили.

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Очереди на въезде в Крым

"Торговые сети, ритейл начинают готовиться к праздникам, к православной пасхе и более далеким майским праздникам. Увеличение грузового потока прогнозировано и связано с пополнением, накоплением товарных остатков накануне праздников", – заявил Цуркин.

Отмечают, что в последнее время перед Керченским мостом все чаще образуются пробки, достигающие нескольких километров. Вероятная причина – увеличение времени досмотра транспорта после открытия автомобильного движения по всем полосам моста.

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Россияне разбили свою бронетехнику на крымском мосту