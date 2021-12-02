Кива заявил, что журналисты "будут отвечать". Он даже требует от расследователей "Бигус.инфо" извинений и опровержений.

К теме Во время обысков в Кивы нашли кучу золота и интересные картины – Bihus.Info

Кива говорит, что "общество нуждается в очищении"

Нардеп пригрозил, что "затравит" в судах всех, кто "бросил тень" на его якобы честное имя.

За все это вы будете бежать как собаки подранные, голые и босые!

– сказал Кива.

Он призвал быть готовыми к этому, поскольку всему свое время.

Золото и картины дома у Кивы: что известно

Журналисты обнародовали расследование, в котором отметили, что правоохранители во время обысков нашли в Киви драгоценности. Например, почти десяток слитков золота на сумму более 1 миллиона гривен, более 1,1 миллиона гривен, около 500 тысяч долларов наличными, а также более 300 тысяч гривен в автомобиле.

Кроме того, вроде бы нашли интересные картины. На одной из них Кива изображен в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини, на другой – он вместе с однопартийцами Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем нарисованы как главные персонажи советского фильма "Кавказская пленница".

Обыски проводили 16 ноября в незадекларированном доме Кивы.

Текст поста Ильи Кивы:

Очередная порция лжи и фейков от Бигус.инфо!

Системная дискредитация в течение нескольких лет со стороны этих проходимцев привела к тому, что они перестали даже проверять то, что им передает заказчик.

Пришло время отвечать за все! За нефтеперерабатывающую установку, которую вы назвали жомовой ямой, за плагиат и ошибки в научной работе, а по факту – "недостаточно новизны", за ложь с золотыми слитками и пачками денег. За все это вы будете бежать как собаки подранные, голые и босые!

Требую от всех СМИ, которые распространили вчерашние фейки Бигус.инфо, немедленных опровержений и извинений. Научитесь проверять информацию, а не слепо верить мошенникам.

Подробности сегодня на брифинге в помещении парламента в 12: 00!