Кива заявив, що журналісти "будуть відповідати". Він навіть вимагає від розслідувачів "Бігус.інфо" вибачень і спростувань.

До теми Під час обшуків у Киви знайшли купу золота й цікаві картини – Bihus.Info

Кива каже, що "суспільство потребує очищення"

Нардеп пригрозив, що "затравить" у судах всіх, хто "кинув тінь" на його нібито чесне ім'я. Також, на думку Киви, "суспільство, що деградує, заслуговує очищення".

За все це ви будете бігти як собаки подерті, голі та босі!

– сказав Кива.

Він закликав бути готовими до цього, оскільки всьому свій час.

Золото й картини вдома у Киви: що відомо

Журналісти оприлюднили розслідування, у якому зазначили, що правоохоронці під час обшуків знайшли у Киви дорогоцінності. Наприклад, майже десяток злитків золота на суму понад 1 мільйон гривень, понад 1,1 мільйона гривень, близько 500 тисяч доларів готівкою, а також понад 300 тисяч гривень в автомобілі.

Крім того, начебто знайшли цікаві картини. На одній з них Кива зображений в образі італійського диктатора Беніто Муссоліні, на іншій – він разом з однопартійцями Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем намальовані як головні персонажі радянського фільму "Кавказька полонянка".

Обшуки проводили 16 листопада у незадекларованому будинку Киви.

Текст поста Іллі Киви:

Чергова порція брехні та фейків від Бігус.інфо!

Системна дискредитація протягом кількох років з боку цих пройдисвітів призвела до того, що вони перестали навіть перевіряти те, що їм передає замовник.

Настав час відповідати за все! За нафтопереробну установку, яку ви назвали жомовою ямою, за плагіат та помилки в науковій роботі, а за фактом – "недостатньо новизни", за брехню із золотими зливками та пачками грошей. За все це ви будете бігти як собаки подерті, голі та босі!

Вимагаю від усіх ЗМІ, які поширили вчорашні фейки Бігус.інфо, негайних спростувань та вибачень. Навчіться перевіряти інформацію, а не сліпо вірити шахраям.

Подробиці сьогодні на брифінгу у приміщенні парламенту о 12:00!