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Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке

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Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке
Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке / Фото пресс-службы СБУ

Заведующую и доцента одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета поймали на взятке. Педагоги требовали деньги от студента за "успешную" сдачу экзамена.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники СБ Украины задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более трех тысяч гривен неправомерной выгоды за «успешную» сдачу экзамена", – сообщают правоохранители.

Правоохранители задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.


Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке

Теги: Криминальные новости Новости Черкасс Взятка
Источник: 24 Канал
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