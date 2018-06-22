Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке
Заведующую и доцента одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета поймали на взятке. Педагоги требовали деньги от студента за "успешную" сдачу экзамена.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте также: В Черкасской области за взятку задержали чиновницу
"Заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники СБ Украины задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более трех тысяч гривен неправомерной выгоды за «успешную» сдачу экзамена", – сообщают правоохранители.
Правоохранители задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.
Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке