Заведующую и доцента одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета поймали на взятке. Педагоги требовали деньги от студента за "успешную" сдачу экзамена.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: В Черкасской области за взятку задержали чиновницу

"Заведующий совместно с доцентом кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии. Оперативники СБ Украины задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более трех тысяч гривен неправомерной выгоды за «успешную» сдачу экзамена", – сообщают правоохранители.

Правоохранители задержали злоумышленников на кафедре во время получения очередной взятки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция проводилась совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры.



Заведующую и доцента кафедры Черкасского университета поймали на взятке