Народный депутат Украины Федор Вениславский рассказал о важности и последствиях проекта Закона об изменении географических названий, связанных с Россией.

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Вениславский отметил, что этим законопроектом власть завершает деколонизацию Украины со стороны российской имперской мысли.

После того, как примем этот законопроект, в Украине больше не будет никаких названий, которые каким-то образом будут напоминать нам о РФ, поскольку она принесла столько бед, столько несчастий, столько страданий украинскому народу,

– отметил нардеп.

По его мнению, страна-агрессор не заслуживает того, чтобы в Украине были географические названия, даже издалека напоминающие об этой "недостране". В частности, он подчеркнул, что РФ возглавляют люди, которые ставят своей целью уничтожение украинского народа, уничтожение Украины, отрицающие право на ее существование.