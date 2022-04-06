О том, что глава государства не подписал закон, а вернул его парламенту назад, свидетельствует информация в карточке документа №7186 на сайте Рады.

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Зеленский вернул Раде закон о коллаборантах

Президент Украины вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон об усовершенствовании ответственности за коллаборационную деятельность и особенности применения мер относительно совершения преступлений против основ национальной и общественной безопасности.

Текст самих предложений пока не был опубликован.

Напомним, народные депутаты проголосовали за соответствующий документ 24 марта.

Детали проголосованного Радой законопроекта

Документом усиливают ответственность за коллаборационизм. В частности, за сотрудничество с государством-агрессором предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, ограничивается доступ таких лиц к должностям, связанным с выполнением функций государства или местного самоуправления, на срок от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества.

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