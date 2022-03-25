Президенты Украины и Турции обсуждали результаты последнего саммита НАТО. Напомним, мероприятие состоялось 24 марта в Бельгии, а главной темой было военное вторжение России в Украину.

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Зеленский обсудил саммит НАТО с Эрдоганом

Лидеры Украины и Турции обменялись оценками текущих усилий дипломатов. Зеленский и Эрдоган обсудили угрозу возникновения продовольственного кризиса.

Они также уделили внимание вариантам предотвращения реализации этого сценария. Владимир Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку, которую страна оказывает Украине.

Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу на переговорах: смотреть видео