Президенти України та Туреччини обговорювали результати останнього саміту НАТО. Нагадаємо, захід відбувся 24 березня у Бельгії, а головною темою було військове вторгнення Росії в Україну.

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Зеленський обговорив саміт НАТО з Ердоганом

Лідери України та Туреччини обмінялися оцінками поточних зусиль дипломатів. Крім того, Зеленський та Ердоган обговорили загрозу виникнення продовольчої кризи.

Вони також приділили увагу варіантам запобігання реалізації цього сценарію. Володимир Зеленський подякував Туреччині за підтримку, яку країна надає Україні.

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