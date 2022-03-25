Він дістався російським військовим ще з радянських часів. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Військовий ідіотизм окупантів

"Це (план щодо Одеси – 24 канал) називається військовий ідіотизм. Стандартний – ще з радянських часів розквітає в лавах збройних сил. Вочевидь у спадщину дістався російським (військовим – 24 канал)", – наголосив Жданов.

Командири виконують накази за будь-яку ціну, – Жданов

За його словами, завдання "операції" досі не змінили. Російські командири просто виконують накази: взяти Одесу, взяти Київ, прорвати оборону на Донбасі.

Командири змушені виконувати накази за будь-яку ціну,

– наголосив військовий експерт.

Однак, як зауважив Жданов, рядовий склад, який реально зазнає втрат і проливає власну кров в боях, починає прозрівати.

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Як приклад, він згадав випадок, коли водій танку переїхав командира 37-ї бригади під Києвом. Надійшов наказ йти в атаку, однак солдат наголосив на втратах понад 50% техніки й особового складу.

"Тоді командир сказав: "Вперед". Солдат натиснув на газ і пішов вперед. Зараз командир лежить в Білорусі з віддавленими ногами", – додав експерт. Він відзначив, що це – реальний випадок прозрівання.