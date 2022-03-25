Он достался русским военным еще с советских времен. Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов.

Обратите внимание Украинские военные сбили дроны россиян над Одесской областью

Военный идиотизм оккупантов

"Это (план по Одессе – 24 канал) называется военный идиотизм. Стандартный – еще с советских времен расцветает в рядах вооруженных сил. Очевидно по наследству достался российским (военным – 24 канал)", – подчеркнул Жданов.

Командиры выполняют приказы любой ценой, – Жданов

По его словам, задачи "операции" до сих пор не изменили. Российские командиры просто выполняют приказы взять Одессу, взять Киев, прорвать оборону на Донбассе.

Командиры вынуждены выполнять приказы любой ценой,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако, как отметил Жданов, рядовой состав, реально терпит потери и проливает собственную кровь в боях, начинает прозревать.

Также Жданов объяснил феномен Чернобыевки: смотрите видео

В качестве примера он вспомнил случай, когда водитель танка переехал командира 37-й бригады под Киевом. Поступил приказ идти в атаку, однако солдат отметил убытки более 50% техники и личного состава.

"Тогда командир сказал: "Вперед". Солдат нажал на газ и пошел вперед. Сейчас командир лежит в Беларуси с отдавленными ногами", – добавил эксперт. Он отметил, что это реальный случай прозревания.