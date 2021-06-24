Как можно остановить "Северный поток-2"
После завершения строительства, газопровод нужно еще сертифицировать, иначе работать он не сможет. Об этом глава правления "Нафтогаза" заявил в интервью.
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По словам чиновника, США могут сделать так, чтобы "Северный поток-2" не получил сертификацию.
Чтобы этот газопровод работал, много еще чего нужно: чтобы были компании, которые бронируют мощности, чтобы кто-то покупал газ, который идет через этот газопровод. Все это тоже может быть предметом соответствующих санкций со стороны США,
– объяснил Витренко.
Во время своего недавнего визита в США глава "Нафтогаза" обсуждал с конгрессменами возможности остановки проекта. Ведь Администрация Джо Байдена пока так и не применила действенные санкции.
Какие санкции следует вводить
Витренко объяснил, что большинство санкций стоит применить не к самому газопроводу, а в отношении компаний, которые работают с ним, и операционных денежных потоков. Именно в этом и есть смысл санкций: "США говорят: если вы хотите иметь дело с этой компанией, тогда мы не будем иметь дело с вами".
Что нужно знать о "Северном потоке-2"
- Россия строит этот газопровод, чтобы поставлять газ в Европу в обход Украины. Если его таки запустят, то Киев ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.
- Долгое время строительство "Северного потока-2" сдерживали санкции США. Однако в начале июня России удалось завершить укладку труб первой нитки газопровода.
- Президент Владимир Зеленский призывает не допустить реализацию проекта и заблокировать "Северный поток-2".